Бойз-группа iKON выпустила мини-альбом

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Бойз-группа iKON в прошлый четверг выпустила мини-альбом I DECIDE. В него вошли пять песен с заглавным треком Dive (뛰어들게). Сразу после релиза альбом занял верхние строчки в чартах по версии iTunes в 24 странах, - сообщают в продюсерском агентстве YG Entertainment.

I DECIDE стал первой работой группы после того, как её бывший участник B.I покинул коллектив из-за подозрений в покупке наркотических средств. 29 января стало известно, что B.I принимал участие в создании вышедшего мини-альбома. Данный факт вызвал широкий резонанс в общественности. Однако, как заявили в продюсерском агентстве, I DECIDE является результатом работы всей команды YG Entertainment, в том числе и остальных участников группы iKON, поэтому было принято решение о публикации музыкального альбома.