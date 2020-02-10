Основатель SM Entertainment Ли Су Ман продюсировал альбом группы LOONA

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Основатель и главный продюсер SM Entertainment (SM) Ли Су Ман (이수만) принял участие в продюсировании нового альбома группы LOONA (이달의 소녀), вышедшего в прошлую среду. Данная новость вызвала широкий резонанс не только в Корее, но и в других странах, потому как до этого момента подобных случаев в истории SM не было. Известно, что группа LOONA сотрудничает с другим агентством Blockberry Creative, однако Ли Су Ман всё-таки решил помочь начинающим артисткам. Напомним, новая работа группы LOONA называется «Хэш». Это первый музыкальный альбом артисток за последний год, в него вошли шесть новых песен.