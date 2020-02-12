Признание звёзд о своей личной жизни

На тему дня: комментарий к главной новости
Ошеломляющий успех фильма Пон Чжун Хо «Паразиты»
2020-02-12
# Новости шоу-бизнеса l 2020-02-12
С наступлением 2020 года звёзды словно решили устроить марафон признаний о своей личной жизни. 13 января солист группы EXO Чхен признался в том, что он собирается жениться и ожидает ребенка. После Чхена подробности своей личной жизни раскрыли певец Гиль, актёр Сон Чжун и другие артисты. Между тем, коронавирус является серьёзной проблемой для всего мира, в том числе, и для Кореи. Люди стали пересматривать фильмы прошлых лет с сюжетом о смертельном вирусе, которые в какой-то степени совпадают с нынешней ситуацией. О подробностях мы расскажем в очередом выпуске еженедельной рубрики «Новости шоу-бизнеса».
На тему дня: комментарий к главной новости
2020-02-12
2020-02-11
2020-02-12
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >