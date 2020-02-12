



В Корее диалекты существуют не только в языке, но и в музыке. У мелодий разных регионов часто наблюдаются свои особенности. Подробнее об этих различиях вы сможете узнать в нашем выпуске, а также послушать песни разных регионов Кореи.





Выпуск 450. Песни регионов Кореи

* Песня «Юкчабэги» – Сон Чхан Сун, Чон Чжон Мин (вокал)

* Песня местности Санчжу, исполнявшаяся во время высадки рисовой рассады – Кан Хо Чжун (вокал), ансамбль «Сыльгидун»

* Песни «Сусимга», «Ёккым сусимга» – Ким Гван Сук (вокал)