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Песни регионов Кореи

#Мелодии Кореи l 2020-02-12

Мелодии Кореи


В Корее диалекты существуют не только в языке, но и в музыке. У мелодий разных регионов часто наблюдаются свои особенности. Подробнее об этих различиях вы сможете узнать в нашем выпуске, а также послушать песни разных регионов Кореи. 


Выпуск 450. Песни регионов Кореи

* Песня «Юкчабэги» – Сон Чхан Сун, Чон Чжон Мин (вокал)

* Песня местности Санчжу, исполнявшаяся во время высадки рисовой рассады – Кан Хо Чжун (вокал), ансамбль «Сыльгидун»

* Песни «Сусимга», «Ёккым сусимга» – Ким Гван Сук (вокал)

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