Глава 24. Кён Хвон (4)

В 927 году Ван Гон написал свой ответ: «Я с почтением принял миротворческого посла из Уюэ и получил копию указа его государя. Я прочитал также Ваше письмо с описанием событий. Хочу отправить мой ответ с ныне отправляющимся обратно послом.

Выполняя любой приказ с Неба, и опираясь на поддержку людей на земле, я осмелился взять власть полководца, чтобы воспользоваться возможностью управлять страной. Ранее в неурожайные годы множество народа на Корейском полуострове стали разбойниками из-за голода. Чтобы уменьшить тревогу от несчастий и спасти их от бед, я предложил установить добрососедские отношения с соседними странами и заключил договор о дружбе. В результате этого процветали земледелие и торговля, а народ в течение нескольких лет жил в мире. Но однажды нашим войскам пришлось столкнуться. Сначала Вы упорно шли вперед, презирая меня, но, затем, заметив сложности ведения войны со мной, геройски отступили.

Вы торжественно клялись перед Небом, сказав «На вечные времена между нами установятся дружба и мир, а если кто-либо нарушит эту клятву, то пусть того накажет Бог!» Услышав вашу клятву, я приказал дать усталым войскам отдых, и не возражал против обмена заложниками. Таким образом, я оказал великие благодеяния людям Силла.

Но снова воцарились зло и насилие, когда ещё не успела высохнуть клятвенная кровь. Кымсон внезапно подвергся угрозе, и само королевство оказалось в опасности. У меня в душе нет зла, и я лишь пытался вывести Силла из кризиса. Но Вы унизили, назвав государя Силла своим сыном, и нарушили порядок в стране. Вы же ради самой ничтожной выгоды убили государя Силла, сожгли дворец, убивали и грабили как знатных, так и простых людей, набивая возы награбленными драгоценностями.

Я поклялся, что буду беспощадно преследовать убийц. Уже прошло два года после начала войны. В боях на суше и море я продолжал победы. Когда поднялся мятеж в уезде Ёнсан-гун, был схвачен и казнён Киль Хван, под крепостью Марисон у Су О была такая же судьба. В день падения крепости Имчжонсон был убит Хён Чжок и еще несколько сотен человек. Люди в Чхончхонхёне, Кёнсане, Канчжу и Набу подчинились мне. Всем понятно, что с такими успехами я скоро смогу занять всю территорию.

Получив столь поучительные указания государя Уюэ, можно ли не подчиниться им? Советую вам покорно принять высочайшее повеление. Если Вы не исправите допущенные ошибки, то позднее раскаяние Вам не поможет».