Есть ли COVID-19 в КНДР?

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН скептически высказался по поводу заявления КНДР об отсутствии случаев заражения вирусом COVID-19. Данное заявление не лишено оснований. Прежде всего, Северная Корея имеет протяжённую сухопутную границу с Китаем. Кроме того, она изолирована санкциями практически от всего мира, кроме Китая. Слабая система здравоохранения и устаревшее оснащение медицинских учреждений не позволяют обеспечить должный уровень противоэпидемических мер.





Система всестороннего контроля облегчает применение таких мер как закрытие территорий, ограничение передвижения и манипуляция информацией в СМИ. Но самое главное, благодаря практически полному отсутствию прямых международных авиарейсов достаточно наложить карантин на сообщение с Китаем. Таким образом, закрытие границ является действенным способом предупреждения распространения инфекционных заболеваний. Даже при наличии пациентов с подозрением на вирус или с подтверждённым диагнозом контроль над СМИ позволяет пресекать поступление информации за рубеж. В этой связи трудно поверить в правдивость утверждений Пхеньяна об отсутствии случаев заражения COVID-19. КНДР серьёзно опасается распространения COVID-19, а газета «Нодон синмун» в выпуске от 29 января называет эту проблему «вопросом жизни и смерти для государства».





Данная формулировка имеет сложный и многогранный смысл. Во-первых, северокорейская экономика практически полностью зависит от Китая. В этой связи закрытие границы и прекращение или ограничение обменов с Китаем неизбежно станет серьёзным ударом для экономики КНДР. Меры по предотвращению распространения вируса затруднят экспорт и любую официальную и неофициальную поддержку со стороны Китая. В этом смысле «вопрос жизни и смерти государства» означает «вопрос жизни и смерти режима Ким Чон Ына». Лидер КНР Си Цзиньпин столкнулся с политическим кризисом из-за ненадлежащего реагирования на сложившуюся ситуацию. Посчитав первые предупреждения о вирусе пустыми слухами, он упустил момент, когда ещё можно было предотвратить распространения заболевания. Если пошатнётся политическое влияние Си Цзиньпина, то стабильность власти Ким Чон Ына также окажется под угрозой. В этой связи эксперты считают, что сложная ситуация заставит Пхеньян- вернуться к ядерным переговорам.