Сближаясь с Севером: Cеверокорейские дипломаты

Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 1.
2020-02-14
#Сближаясь с Севером l 2020-02-13
В КНДР не существует системы государственных экзаменов для выдвиженцев на должности в органах исполнительной власти, подобной той, что действует на Юге. На дипломатическую службу обычно отбираются представители элиты, кто не имеет родственников за границей, у кого соответствующее социальное происхождение и безупречная анкета, и кто доказал свою лояльность партии и режиму. Кого назначают представлять эту страну за рубежом, и каковы обязанности дипломатов? Мы постараемся разобраться в этом вопросе вместе с профессором Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.
2020-02-14
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2020-02-14
Последние события на Корейском полуострове
2020-02-13
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