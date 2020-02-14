Сближаясь с Севером: Cеверокорейские дипломаты

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В КНДР не существует системы государственных экзаменов для выдвиженцев на должности в органах исполнительной власти, подобной той, что действует на Юге. На дипломатическую службу обычно отбираются представители элиты, кто не имеет родственников за границей, у кого соответствующее социальное происхождение и безупречная анкета, и кто доказал свою лояльность партии и режиму. Кого назначают представлять эту страну за рубежом, и каковы обязанности дипломатов? Мы постараемся разобраться в этом вопросе вместе с профессором Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.