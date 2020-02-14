КНДР продолжает разрабатывать ядерное и ракетное оружие

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Северная Корея по-прежнему проводит программы разработки ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неофициальный доклад комитета по санкциям, который является подведомственной организацией Совета Безопасности ООН.

Согласно докладу, основанному на данных государств-членов ООН, с января по август прошлого года Пхеньян экспортировал 3 млн 700 тыс тонн угля на сумму 370 млн долларов. При этом 2 млн 800 тыс тонн угля было экспортировано путём перегрузки с северокорейского судна на китайскую баржу, которая по реке Янцзы сразу отправилась в залив Ханчжоувань, где уголь был отгружен в трёх портах. Через китайские порты Северная Корея также поставила в Китай по меньшей мере 1 млн тонн речного песка на сумму порядка 22 млн долларов. Кроме того, в прошлом году на территорию КНДР ввозились нефтепродукты, автомобили, алкоголь и другие предметы роскоши. В докладе говорится, что количество ввезённых нефтепродуктов превысило допустимые 500 тыс. баррелей в год. Агентство «Франс Пресс» сообщило, что увеличилось количество крупных нефтяных танкеров иностранных государств, которые заходят в Северную Корею для передачи запрещённых предметов.

Эксперты считают, что вся запрещённая деятельность проводится Пхеньяном для продолжения ядерной и ракетной программ. В прошлом году Север смог получить необходимые для разработок запчасти и технологии. В докладе комитета также говорится, что с помощью посредников Пхеньян продолжает проводить незаконные финансовые операции, получая доступ к международным банкам. В прошлом году северокорейскими хакерами по-прежнему проводились атаки на международные финансовые организации и биржи криптовалюты, причём с каждым разом используются всё более искусные методы атаки.

В ответ на сообщения китайский представитель в ООН заявил, что его страна подвергается беспричинной критике. Он отметил, что санкции – это лишь метод, а не самоцель. Предполагается, что доклад комитета Совбеза ООН будет опубликован в марте.