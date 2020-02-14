Внеочередная сессия Национального собрания

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В период с 17-го февраля по 17-е марта Национальное собрание Республики Корея рассмотрит ряд важных законопроектов. Соответствующей договорённости достигли 11-го февраля представители парламентских фракций Демократической партии Тобуро и партии Свободная Корея.

18-19-го февраля в Национальном собрании выступят представители крупных фракций, а с 24-го по 26-е февраля - представители правительства. Будут обсуждаться вопросы внутренней и внешней политики, экономики, образования, культуры, социальной политики. Пленарные заседания пройдут 27-го февраля и пятого марта. Планируется утвердить избирательные участки, которые будут действовать уже во время предстоящих парламентских выборов в апреле. Законопроект должен быть утверждён не позднее пятого марта, так как на следующий день в зарубежных дипломатических представительствах должны быть составлены списки избирателей. По действующему законодательству избирательные участки должны утверждаться за год до проведения парламентских выборов, однако из-за разногласий во взглядах правящей партии и оппозиции, а также из-за региональных споров законопроект будет приниматься накануне самих выборов.

Всего депутатам парламента предстоит рассмотреть 244 законопроекта, из них 170 - по вопросам социального обеспечения. Своей очереди ожидают также законопроекты о вирусе COVID-19, которые нацелены на предотвращение и профилактику распространения инфекционных заболеваний, улучшение медицинских услуг.