Фильм «Паразиты» завоевал четыре «Оскара»

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Фильм южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты» завоевал четыре награды киноакадемии США «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший зарубежный фильм». 92-я церемония вручения премий прошла в Лос-Анджелесе 9 февраля. Картина «Паразиты» - событие не только в истории корейского кинематографа, но и в истории самой премии. Это первая иностранная картина, получившая награду в категории «Лучший фильм».

Всего картина была номинирована в десяти категориях. Самым вероятным претендентом на премии в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура» считалась картина Сэма Мендеса «1917», однако она удостоилась лишь трёх наград за лучшую операторскую работу, лучший звук и лучшие визуальные эффекты. Фильм Тодда Филлипса «Джокер» был номинирован в 11-ти категориях, однако получил награды лишь в двух – «Лучший актёр» и «Лучшая музыка к фильму». Другой претендент на премию в десяти категориях – фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» - также получил лишь две награды за лучшего актёра второго плана и лучшую работу художника.

«Паразиты» - это криминально-мистическая комедия с элементами триллера. На примере бедной и богатой семей она поднимает универсальные проблемы социального неравенства, классовых разногласий, человечности. Уникальная корейская эстетичность и знакомые во всех странах проблемы привлекли внимание зрителей всего мира.

Картина уже завоевала 55 различных международных наград, в том числе «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. За последние 64 года это первый фильм, который удостоился одновременно главного приза в Каннах и премии киноакадемии США. Кроме того, фильм режиссёра Пон Чжун Хо стал первым фильмом на иностранном языке, который одновременно удостоился наград «Лучший зарубежный фильм» и «Лучший фильм». Для корейского кинематографа - это первая картина, которая была номинирована на «Оскар».