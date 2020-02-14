Черный рыцарь (6) 농담이에요

Фраза недели

농담이에요

[Нон-дам-и-э-ё]

Я пошутил





Грамматика

농담 – существительное, которое переводится как «шутка». Сюда добавляется глагольная связка -이다 в неофициально-вежливом стиле речи -이에요. И все вместе получается 농담이에요.





- 놀라셨죠? 농담이에요.

- Вы удивлены? Я пошутил.





- 농담이에요, 너무 진지하게 받아들이지 마세요.

- Я пошутил, не принимайте так серьезно.





- 오늘 재미없었어요. 농담이에요, 재미있었어요.

- Сегодня было не интересно. Я пошутил, было интересно.



