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Черный рыцарь (6) 농담이에요

#Говорим как герои сериалов l 2020-02-16

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

농담이에요

[Нон-дам-и-э-ё] 

Я пошутил


Грамматика

농담 – существительное, которое переводится как «шутка». Сюда добавляется глагольная связка -이다 в неофициально-вежливом стиле речи -이에요. И все вместе получается 농담이에요. 


- 놀라셨죠? 농담이에요.

- Вы удивлены? Я пошутил.


농담이에요너무 진지하게 받아들이지 마세요

- Я пошутил, не принимайте так серьезно.


오늘 재미없었어요농담이에요재미있었어요.

- Сегодня было не интересно. Я пошутил, было интересно.


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