Оппозиционные партии РК объединяются

Внеочередная сессия Национального собрания РК демонстрирует структуру политических сил в преддверии парламентских выборов. Несмотря на множество законопроектов, требующих рассмотрения, политики сосредоточены на вопросе распределения сил. Оппозиция активно работает над объединением. 17 февраля приступила к политической деятельности Объединённая партия будущего, в которую вошли консервативные силы в лице партии Свободная Корея, Новая консервативная партия и Прогрессивная партия. Они имеют 105, 7 и 1 мандат соответственно, в общем 113 мест в парламенте. В этом союзе принимают участие также много общественных организаций. В нём сохраняется структура партии Свободная Корея. То же самое касается и формата комитета по рассмотрению кандидатов на участие в выборах. Таким образом, можно говорить о восстановлении в значительной степени состава бывшей правящей партии Сэнури, которая распалась после объявления импичмента экс-президенту Пак Кын Хе.





Партия Справедливого будущего, Новая партия Тэан и партия Демократии и мира договорились о создании Объединённой демократической партии. У неё имеется 28 мест в парламенте. Но семь из них занимают депутаты, поддерживающие бывшего депутата Ан Чхоль Су. Если они уйдут, то и количество мандатов сократится до 21. Но в любом случае у нового политического союза появится возможность на создание переговорной депутатской группы, для формирования которой необходимо минимум 20 мандатов. Данная группа является органом, который участвует в обсуждении повестки сессий и других важных вопросов работы парламента. На 23 февраля намечена церемония формирования Народной партии, продвигаемой бывшим депутатом Ан Чхоль Су. Но даже если эта партия будет создана, количество её мандатов будет меньше 20.





Если Объединённая демократическая партия начнёт работу, то в Национальном собрании будут действовать три переговорных депутатских группы, в том числе от правящей Демократической партии Тобуро и Объединённой партии будущего. Кроме того, активным игроком парламента будут Народная партия, в случае её создания, и партия Справедливости. Все эти изменения связаны в первую очередь с предстоящими парламентскими выборами. Но они также могут оказать влияние на ход внеочередной сессии Национального собрания. В особенности это может коснуться проекта реформирования системы избирательных округов, по которому не прекращаются споры.



