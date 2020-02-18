Не плачь по мне Судан: Шукран Баба (울지마 톤즈 2)
2020-02-18
#Пять минут о кино l 2020-02-18
Этот документальный фильм рассказывает о жизни корейского врача, профессора и миссионера Ли Тхэ Сока, который в 2001 году уехал в небольшую деревушку в Южном Судане, где открыл больницу, чтобы помогать местным жителям. В 2010 году он скончался от рака, и фильм рассказывает о его удивительном путешествии, милосердии, вере и служении людям.
2020-02-18
2020-02-17
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2020-02-18
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