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Не плачь по мне Судан: Шукран Баба (울지마 톤즈 2)

#Пять минут о кино l 2020-02-18

Сеул сегодня


Этот документальный фильм рассказывает о жизни корейского врача, профессора и миссионера Ли Тхэ Сока, который в 2001 году уехал в небольшую деревушку в Южном Судане, где открыл больницу, чтобы помогать местным жителям. В 2010 году он скончался от рака, и фильм рассказывает о его удивительном путешествии, милосердии, вере и служении людям.

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