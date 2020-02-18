Компания UCWare на рынке корпоративных мессенджеров

© UCWARE Inc

Сегодня мы познакомимся с компанией UCWare (유씨웨어), которая предоставляет услуги корпоративных мессенджеров. Познакомит нас с ней президент компании г-н Пак Ин Гу.





UCWare была основана в ноябре 2007 года. Она специализируется на услугах корпоративных мессенджеров. Я основал её вместе с двумя коллегами. Тогда мы были под впечатлением от доклада международной консалтинговой компании McKinsey. Там были такие слова как «communication is forever». Тогда коллега работал над небольшой программой мессенджеров. В тот момент были популярны такие сервисы как Kakao Talk, MSN, NateOn. Мы поняли, что из этого можно развить бизнес в секторе B2B.





Г-н Пак Ин Гу является разработчиком программного обеспечения. 10 лет он проработал в компании Dacom System Technologies, после чего вместе с коллегами решил открыть собственное дело. Они сделали ставку на потенциал корпоративных мессенджеров.





До 2010 года в нашей стране, благодаря наличию интернет- мессенджеров, было распространено мнение о том, что такие услуги должны быть бесплатными. То есть, люди задавались вопросом, зачем платить деньги за специальные мессенджеры, предназначенные для внутрикорпоративного пользования. Но после 2010 года ситуация изменилась. Сегодня рынок профессиональных мессенджеров очень развит, будучи нацелен на финансовые компании, крупные корпорации и госструктуры. Корпоративные предложения на рынке не ограничиваются сервисом переписки и отправки файлов. Они связаны с внутренней системой, в том числе, с электронными расчётами и электронной почтой. В рамках таких мессенджеров можно получать рабочие уведомления, одним кликом создавать ссылки, упростить сложную систему телефонной связи и видеоконференций.





Корпоративные мессенджеры меняют условия работы, создавая «умную» систему взаимодействия. Благодаря им, в условиях развития технологий четвёртой промышленной революции стала возможна гибкая система работы, не ограниченная временем и местом. Прежде компании довольствовались базовыми возможностями обычных социальных сетей, которые, как оказалось, были очень ограниченными, поскольку переписка является недостаточным средством для полноценного взаимодействия в крупных компаниях. К тому же обычные социальные сети слабо защищены, поэтому бизнес постепенно перешёл на корпоративные предложения в этой сфере. UCWare обладает высокой конкурентоспособностью на данном рынке.





© UCWARE Inc

Большинство наших клиентов - крупные компании. Их особенностью является постоянная работа, не прекращающаяся 24 часа в сутки. Поскольку корпоративные мессенджеры стали главной рабочей системой, возникла необходимость обеспечивать высокую стабильность и безопасность. В последнее время появляется множество разных девайсов. Все они работают на оперативных системах Windows, MAC, Android, iOS и других. Наш второй плюс - это совместимость с разными девайсами. Третий плюс - это то, что все ключевые технологии мы разрабатываем сами. Если не иметь собственных технологий, то невозможно идти в ногу с постоянно меняющимся рынком.





У компании UCWare около восьмисот клиентов внутри страны и за её пределами. Среди них KDB банк, Aekyung Group и другие корпорации, около ста государственных ведомств. Причина такого успеха в предоставлении гибких услуг, которые отвечают запросам каждого партнёра. К примеру, с министерству промышленности, торговли и энергетики компания предоставляет услуги подачи отчётов, направления уведомлений, внутренней переписки, а также работы с различной документацией. В случае с компаниями, работающими за рубежом, налажена связь с системами других стран. Главным плюсом, конечно, является простота и удобство в использовании. Создан чат на базе облачных технологий, позволяющий работать на расстоянии. UCWare занимает второе место после Microsoft на внутреннем рынке. Также стоит отметить, что компания вкладывает в разработки 30 процентов доходов. Два года назад ей удалось выйти на мировой рынок, начав экспорт в Китай, Вьетнам, Японию, Таиланд, Лаос, а также на Филиппины.





К выходу на японский рынок мы готовились два года. Японская корпоративная культура во многом схожа с нашей. Мы готовим систему, которая отражает это сходство и особенности Японии. Сейчас важно проверить реакцию рынка, приняв участие в Japan IT Week. Кроме того, в этом году мы уделяем большое внимание «облачным» услугам, чтобы увеличить свою долю в этом секторе. В этом году мы сосредоточены на том, чтобы увеличить нашу долю на рынке «облачных услуг». Наша главная цель - запустить локализованные сервисы в странах-членах АСЕАН и Сингапуре. Мы планируем предоставлять услуги на международном уровне с учётом местных особенностей.





В апреле в Токио состоится Международная выставка информационных технологий Japan IT Week 2020. Компания UCWare примет в ней участие.