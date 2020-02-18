Экономический эффект от фильма «Паразиты»

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9 февраля фильм южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты» завоевал главную награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший фильм», а также стал обладателем ещё трёх премий «Оскар» — «За лучшую режиссуру», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший зарубежный фильм». Это новая страница в истории не только корейского кинематографа, но и киноакадемии США. Подробнее об экономическом эффекте данного события мы поговорим с экономическим обозревателем Чон Чхоль Чжином.





Мы часто говорим о корейской культурной волне Халлю, К-РОР и К-Movie. Сегодня можно сказать, что ценность корейских контентов существенно выросла. Это не ограничивается кинематографом, затрагивая туризм, торговлю, потребительские товары и ценность национального бренда. Одно лишь упоминание фильма в числе претендентов на «Оскар» повышает ценность продюсерской компании, актёров и режиссёра на 20-30%. Поэтому успех картины является важным положительным моментом для всей южнокорейской отрасли кино.





Статуэтка «Оскара» высотой 34 см весит 3 килограмма 400 граммов. Её себестоимость составляет около четырёхсот долларов. Однако она безгранично повышает ценность фильма. Успех фильма «Паразиты» заставил мир по-новому взглянуть на южнокорейскую культуру. «Паразиты» - первый неанглоязычный фильм, удостоенный главной награды киноакадемии США. Это дало толчок явлению Oscar Bump - резкому повышению интереса к получателю награды и всему, что с ним связано.





Oscar Bump вызывает резкий всплеск интереса. Расскажу об этом на примере количества кинозалов, демонстрирующих фильм. В октябре прошлого года, когда фильм «Паразиты» вышел на экраны в Северной Америке, была достигнута договорённость о его показе в трёх залах. Но после того, как «Паразиты» начали отмечаться на международных кинофестивалях, начиная с Каннского, количество залов увеличилось, постепенно достигнув девятисот. После получения «Оскара» их число увеличилось до двух тысяч. Аналогичная ситуация на рынках Европы. Кассовые сборы превышают 200 млн долларов. Хотелось бы, чтобы данный показатель превысил 300 млн долларов.





Премьера фильма «Паразиты» состоялась 30 мая прошлого года. Общая прибыль от его проката в сорока странах составила в прошлом году 130 млн долларов. В настоящее время дистрибьюторы по всему миру увеличивают число кинозалов, в которых демонстрируется фильм. Это позволит увеличить прибыль. Между тем, экономический эффект не ограничивается непосредственно киноиндустрией.





Отрасль культурных контентов затрагивает не только искусство, но и туризм и торговлю. Уже сейчас туристы посещают места, связанные с фильмом «Паразиты». Затем, как было в случае с сериалом «Человек со звезды», следует рост спроса на вещи, которые были показаны в произведении. Успех картины приводит к повышению ценности национального бренда, имиджа страны.





В прошлом году на сайте туризма по Сеулу в тематический туристический маршрут были включены супермаркет в муниципальном округе Мапхо-гу, подземный переход в округе Чонно-гу и другие места, где снимались «Паразиты». Южнокорейские и иностранные фанаты фильма посещают эти места. Влияние тренда К-Movie может привести к подъёму не только в туризме, но и поднять спрос на отечественную косметику, продукты питания, одежду и другие потребительские товары. Так, на фоне успеха BTS в прошлом году в США популярностью стала пользоваться корейская кухня. Если два года назад в США насчитывалось 5 тысяч корейских ресторанов, то в прошлом году их количество составило 8.400. Республика Корея начала приобретать статус державы культурных контентов с 90-х годов. В последние годы на волне успеха BTS корейская поп-культура К-РОР распространилась по всему миру, а корейские сериалы популярны на Азиатском рынке. Ожидается, что успех фильма «Паразиты» усилит эту тенденцию.





Сегодня наступила эпоха развития Халлю 3.0. Уже ни у кого не возникает сомнений в способностях наших певцов и возможностях отечественного кинематографа. Уровень развития нашей отрасли культурных контентов очень высок, но нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно переходить на новый уровень Халлю 4.0. Множественные венчурные фонды и инвестиции должны направляться в сектор культуры и медиаконтентов. Если этого не сделать, то данная отрасль станет всего лишь рабом китайского или еврейского капитала. То есть, мы будем танцевать под чужую музыку. Таким образом, пришло время, когда Халлю должна самостоятельно управлять производством, продажей и распространением контента.





Сегодня корейский потенциал сферы культуры входит в десятку сильнейших в мире. Если повысить его уровень, то культурные контенты могут стать новым двигателем роста экономики. Для этого нужно совместить культуру и экономические составляющие. Тогда Халлю вполне может стать новым ключевым экспортным направлением.