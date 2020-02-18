Выдана лицензия на эксплуатацию атомной станции Barakah в ОАЭ

Федеральное агентство Объединённых Арабских Эмиратов по регулированию атомной деятельности (FANR) выдало лицензию на эксплуатацию первого блока атомной станции Barakah. Данный проект предусматривает строительство четырёх южнокорейских реакторов следующего поколения APR1400. Сам объект общей мощностью 5.600 МВт расположен в 270 км от Абу-Даби. Стоимость строительства составляет 18 млрд 600 млн долларов. В 2009 году заказ на реализацию проекта получил консорциум Корейской электроэнергетической корпорации, в который входили Hyundai Engineering & Construction и Samsung C&T Corporation. Строительство началось в 2012 году. Первый блок мощностью 1.400 МВт планировалось запустить в тестовом режиме в 2017 году. Но местные власти несколько раз откладывали сроки по причине подготовки собственных кадров и из соображений безопасности.





Срок действия лицензии на эксплуатацию АЭС Barakah составляет 60 лет. Управляющая станцией компания Nawah произведёт загрузку ядерного топлива и тестовый запуск блока. В Федеральном агентстве ОАЭ по регулированию атомной деятельности сообщили, что коммерческая эксплуатация АЭС Barakah начнётся в течение ближайших месяцев. Работа над вторым блоком завершена на 95%. Начата работа по оценке его готовности.





Barakah является единственной АЭС на Ближнем Востоке, а также первым случаем экспорта южнокорейских атомных технологий. Поэтому запуск проекта имеет большое значение, демонстрируя конкурентоспособность отечественной отрасли атомной энергетики на мировом рынке. Ведётся работа по выходу на рынки других стран при содействии ОАЭ. В июне прошлого года стороны подписали меморандум о взаимопонимании в вопросе сотрудничества в данном направлении. Взаимодействие двух стран выстраивается на синергии южнокорейских технологий и опыте ОАЭ в реализации крупных проектов. Между тем, у РК появился шанс экспортировать свои профильные технологии в Болгарию. В декабре прошлого года РК вошла в список трёх претендентов на выбор стратегического инвестора для проекта АЭС «Белене». Само участие южнокорейской стороны в конкурсе подтверждает высокую оценку потенциала отечественной профильной отрасли. В мае прошлого года РК направила заявку на участие в проекте строительства новой АЭС в Казахстане. Есть шансы на участие в проекте АЭС «Синоп» в Турции, поскольку японский консорциум, выигравший тендер, свернул планы строительства по внутренним причинам. В этой связи отечественный экспорт АЭС может активизироваться.



