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Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-02-17


Режиссер: Чан Ю Чжон

Жанр: комедия

В ролях: Ра Ми Ран, Ким Му Ёль, На Мун Хи

Премьера: 12 февраля 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.


Кандидат в депутаты Национального собрания Чу Сан Сук, являющаяся патологической лгуньей, вдруг начинает говорить только правду. Потеряв свое главное оружие, её жизнь меняется кардинальным образом. Зрителей ждёт море смеха и позитива.

Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)
Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)
Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)
Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)
Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)
Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)
Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)
Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)
Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)
Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)
Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)
Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)
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