Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)

Песни о смене времён года
2020-02-19
#Новости шоу-бизнеса l 2020-02-17
Режиссер: Чан Ю Чжон
Жанр: комедия
В ролях: Ра Ми Ран, Ким Му Ёль, На Мун Хи
Премьера: 12 февраля 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.
Кандидат в депутаты Национального собрания Чу Сан Сук, являющаяся патологической лгуньей, вдруг начинает говорить только правду. Потеряв свое главное оружие, её жизнь меняется кардинальным образом. Зрителей ждёт море смеха и позитива.
2020-02-19
На тему дня: комментарий к главной новости
2020-02-19
2020-02-20 11:15:39
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >