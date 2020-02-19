Честный кандидат (정직한 후보/ HONEST CANDIDATE, 2020)





Режиссер: Чан Ю Чжон

Жанр: комедия

В ролях: Ра Ми Ран, Ким Му Ёль, На Мун Хи

Премьера: 12 февраля 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.





Кандидат в депутаты Национального собрания Чу Сан Сук, являющаяся патологической лгуньей, вдруг начинает говорить только правду. Потеряв свое главное оружие, её жизнь меняется кардинальным образом. Зрителей ждёт море смеха и позитива.