«Честный кандидат» вышел на первое место по количеству просмотров в РК

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Новинка корейского кинематографа фильм «Честный кандидат» (정직한 후보) занял первое место по количеству просмотров за сутки в рейтинге веб-сайта Box Office. 14 февраля его посмотрели 144 578 человек, - сообщают в Корейском комитете развития кинематографии. Кинокартина представляет собой комедию в главной роли с актрисой Ра Ми Ран (라미란), сюжет которой повествует о выборах депутатов Национального собрания. На втором месте оказался американский драматический фильм «Маленькие женщины» с результатом 78 181 просмотров. Тройку лидеров замкнул фильм ужасов об исчезновении маленькой девочки «Шкаф» (클로젯), 14 февраля его посмотрели 45 922 человек. Чёрно-белая версия фильма «Паразиты» (기생충) занимает четвёртое место с результатом в 21 047 просмотров.