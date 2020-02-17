Участницы группы Red Velvet озвучили героев из мультфильма «Тролли. Мировой тур»

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Участницы Red Velvet озвучили героев мультфильма «Тролли. Мировой тур» киностудии DreamWorks Animation. Об этом 10 февраля сообщило продюсерское агентство SM Entertainment.

Артистки впервые в своей карьере приняли участие в озвучивании персонажей мультфильма. Известно, что его премьера в Республике Корея состоится 29 апреля. По словам продюсера Джины Шэй, участницы Red Velvet обладают особым и неповторимым очарованием, и им удалось полностью вжиться в образы своих героев. Также добавим, что песня Red Velvet «Русская рулетка», вышедшая в 2016 году, будет использована в качестве саундтрека к мультфильму.

«Тролли. Мировой тур» является сиквелом мультфильма «Тролли», вышедшего в 2016 году. Главные герои Розочка, Цветан и их новые друзья отправятся в невероятное путешествие, чтобы объединить всех троллей и помешать замыслам королевы Рокс.