Rocket Punch возвращается на сцену

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Гёрл-группа Rocket Punch 10 февраля представила второй мини-альбом под названием RED PUNCH. Это первая работа артисток за последние полгода, - сообщают в продюсерском агентстве Woollim Entertainment.

В новый альбом вошли семь песен. Особое внимание привлекает заглавный трек BOUNCY, представляющий собой песню в жанре танцевальной поп-музыки с мощным вокалом и рэп исполнением. Напомним, коллектив Rocket Punch состоит из шести участниц: лидера Ён Хи, Чю Ри, Су Юн, Со Хи, Юн Гён и Та Хён. Певицы дебютировали в августе прошлого года с мини-альбомом Pink Punch.