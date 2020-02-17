Rocket Punch возвращается на сцену

Песни о смене времён года
2020-02-19
Гёрл-группа Rocket Punch 10 февраля представила второй мини-альбом под названием RED PUNCH. Это первая работа артисток за последние полгода, - сообщают в продюсерском агентстве Woollim Entertainment.
В новый альбом вошли семь песен. Особое внимание привлекает заглавный трек BOUNCY, представляющий собой песню в жанре танцевальной поп-музыки с мощным вокалом и рэп исполнением. Напомним, коллектив Rocket Punch состоит из шести участниц: лидера Ён Хи, Чю Ри, Су Юн, Со Хи, Юн Гён и Та Хён. Певицы дебютировали в августе прошлого года с мини-альбомом Pink Punch.
2020-02-19
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2020-02-19
2020-02-20 11:15:39
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