В Италии состоится фестиваль корейского кино





Фестиваль корейского кино пройдёт во Флоренции с 19 по 27 марта. Мероприятие состоится при поддержке Корейского комитета развития кинематографии, местных властей, а также частных корейских и итальянских компаний.

Фестиваль корейского кино приобретает особое значение на фоне недавнего успеха южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо и его фильма «Паразиты». Ожидается, что во время мероприятия будут показаны порядка шестидесяти короткометражных и полнометражных корейских фильмов, а также двадцать фильмов в виртуальной реальности. Фестиваль откроет драма «Грязные деньги» (블랙머니), а в последний день состоится показ детективного трейлера «Найди меня» (나를 찾아줘). Организаторы фестиваля уверены, он сыграет важную роль в повышении интереса иностранцев к корейскому кинематографу, а также установит «культурный мост» между Кореей и Италией.