«Паразиты» получили премию «Оскар»

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В этом году состоялась 92-я церемония вручения «Оскара». Для южнокорейских любителей кино эта церемония была очень значимой, ведь фильм «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо стал лауреатом не одной, а четырёх наград: за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучший фильм на иностранном языке, за лучший оригинальный сценарий. Изначально ожидалось, что фильм получит награду только за лучший фильм на иностранном языке, но академия решила наградить «Паразитов» четырмя статуэтками. Пон Чжун Хо и его «Паразиты» выиграли среди сильных номинантов, доказав творческую силу южнокорейского кино. О подробностях мы расскажем в очередной рубрике «Новости шоу-бизнеса».