Ким Чжон Гу и его творчество





Рубрика третьей недели посвящена певцу Ким Чжон Гу (김정구). Он родился в 1916 году в городе Вонсан провинции Хамгён-Намдо. С раннего детства посещал церковь, где часто пел в хоре. Глядя на старшего брата Ён Хвана и сестру Ан На, которые были музыкантами, решил пойти по их стопам. Однажды с братом и сестрой по приглашению выступил в одной из церквей у въезда в горы Кымгансан. Исполнение Ким Чжон Гу очень понравилось одному профессору университета Ханян, принимавшему участие в том мероприятии, и вскоре по его настоянию 19-летний Ким Чжон Гу отправляется в столицу, где исполняет песню «Девушка Самбонтхон» (삼번통 아가씨) вместе с певицей Чхве Сон (최선). В этом же году выходят ещё несколько новых песен, однако молодой человек не получает достаточного внимания. Одна из причин состояла в том, что его манера исполнения была схожа с пением старшего брата Ён Хвана, который тоже был певцом. Не добившись признания, Ким Чжон Гу возвращается на малую родину в город Вонсан.

Вскоре Ким Чжон Гу получает предложение исполнить песню «Портовая рюмочная» (항구의 선술집), а ещё через год – «Любовное письмо Вана» (왕서방 연서), ставшую хитом того времени, причём не только в Корее, но и в соседней Японии. Это песня о том, как китайский торговец шёлком по фамилии Ван влюбляется в кисэн и продаёт всё свое наследство, чтобы получить её ласку и внимание. Текст песни очень саркастичен: Ван отдаёт всё своё состояние и радуется жизни с кисэн. Радуется настолько, что даже заболевает, но, несмотря на всё, улыбка не сходит с его лица, и он всё время повторяет китайское выражение «ттин хо ва», что означает «очень хорошо». После выхода этой песни в карьере Ким Чжон Гу начинается светлая пора. В 1938 году выходит ещё одна комическая песня под названием «Ходатайство холостяка» (총각 진정서). В этот период артист пользуется особенной популярностью, исполняя песни подобного жанра. Вскоре Ким Чжон Гу был приглашён в Японию, где ему выпадает честь петь в доме Ён Чхин Вана, седьмого сына корейского императора Кочжона, который не по своей воле был вынужден жить на чужбине. Поговаривают, что пение Ким Чжон Гу настолько тронуло Ён Чхин Вана, что тот даже прослезился. Это ещё раз подчёркивает то, насколько искренне исполнял свои песни Ким Чжон Гу.

Из всех его песен хочется отметить песню «Река слёз Туманган» (눈물 젖은 두만강), вышедшую в 1938 году. Это особая песня в репертуаре Ким Чжон Гу, в годы протектората Японии над Корейским полуостровом она придавала сил и укрепляла дух корейского народа, за что в 1943 году была запрещена японскими властями. Ким Чжон Гу продолжал выступать в период после освобождения Кореи от Японского колониального ига. Если начальный период жизни был полон надежд и позитива, то с конца 40-х начинается череда несчастий. В 49-м году уходит из жизни его старший брат Ён Хван. Вскоре старшая сестра Ан На попадает в аварию, и вся ответственность за семью ложится на плечи Ким Чжон Гу. Это сложный период в его жизни, когда он вынужден разъезжать по стране с концертами, чтобы заработать денег для семьи. К сожалению, трудности в жизни Ким Чжон Гу на этом не закончились. Вскоре в стране был принят закон, по которому певцы не могли исполнять песни, написанные северокорейскими авторами. Поэтому он не мог петь большинство хитов из собственного репертуара. В результате этого Ким Чжон Гу обратил внимание на старую песню «Река слёз Туманган», которую долго не исполнял на сцене, и композиция вновь обрела вторую жизнь. В течение двадцати лет песня использовалась в качестве тематического трека в пятиминутной радио драме KBS «Странствия Ким Сат Ката по Северу» (김삿갓 북한 방랑기), таким образом, получив народную любовь и признание.

Ким Чжон Гу выступал на сцене более пятидесяти лет, став одним их главных исполнителей той эпохи, и в его репертуаре очень много песен, ставших народными хитами. На заре своей карьеры в 90-е годы Ким принял решение переехать с семьёй на постоянное место жительства в США, штат Калифорния, где в 98-м году в возрасте 82-года ушел из жизни. Так завершилась жизнь одного из ярких представителей корейской эстрады прошлого века.





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