Рассказ «Прощай, Харли» писателя Пэ Сан Мина

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В тот день, когда я купил Харли Дэвидсон, я пришёл на работу в бандане и с сигаретой Мальборо в зубах. Я решил называть его просто Харли. Начальник отдела, наверное, был очень удивлён моим видом, так как вытаращил на меня глаза и не проронил ни слова. Я вытащил своё заявление об уходе и кинул ему на стол. Сигарету затушил прямо об заявление. Мне казалось, что владельцы Харли поступают только так.





할리 데이비슨을 사던 날.

나는 두건을 쓰고 말보로 담배를 꼬나문 채 출근을 했다.

나는 녀석을 그냥 할리라고 부르기로 했다.





내가 있던 부서의 S부장은 나의 출근 복장에 충격을 받았는지

아무 말도 하지 못하고 두 눈만 끔벅거렸다.

나는 사직서를 꺼내 그의 책상 맡에 던졌다.

그리고 담배를 굳이 사직서 위에 비벼 껐다.

할리를 타는 사람은 왠지 그래야만 할 것 같았다.









Однажды, гуляя в раздумьях по улицам, герой вдруг понял, что ему нужно. Перед ним стоял Харли Дээвидсон – тот самый, что летит по улицам и разрывает сердца своим гулким двигателем. Герой ощутил веселье уличных гонок, которое испытывал в детстве от езды на велосипеде. В тот самый момент он впервые в жизни самостоятельно принял решение…









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В Корее высокие амбиции относительно образования. Детей часто учат, как стать успешным человеком в рамках понятий современного общества. Герой произведения пошёл по привычной для общества дороге с заранее намеченной скоростью. Но однажды он решает свернуть с этой дороги. Мотоцикл Харли Дэвидсон символизирует свободу и перемены героя.









Грузовик резко пересёк разделительную полосу и понёсся прямо на меня. В тот момент я не мог решить, повернуть руль налево или направо. Даже в угрожающей жизни ситуации мне, как и всегда, сложно было решать. Просто отвернув голову в сторону, я увидел отдалявшегося Харли.

- Прощай, Харли, - прошептал я себе.





내 포르노 테이프가 산산조각이 나서

아파트 쓰레기통에 버려지던 무렵,

팔팔이의 울음소리를 견디지 못했던 엄마는

팔팔이를 동네 동물병원으로 데려가 중성화 수술을 시켰다.

나는 그 때 처음으로 팔팔이를 따뜻하게 안아주었다.





평생 텅빈 성기를 갖고 살아야 하는 녀석과

포르노 테이프 없이 명상을 하면서

자위를 해야 하는 내 처지가 너무 닮았다고 생각했다.









Писатель Пэ Сан Мин родился в 1976 году в г. Чинхэ провинции Кёнсан-Намдо. В 2009 году стал лауреатом литературной премии для молодых писателей издательства «Гласные и согласные». В 2012 году его произведение «Скутер в один из холодных дней» вошло в сборник «Молодые рассказы».