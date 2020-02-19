РК эвакуировала семь человек с круизного лайнера Diamond Princess

Срок карантина на круизном лайнере Diamond Princess, который находится в японском порту Йокогама, подходит к концу. В этой связи южнокорейское правительство рассматривает вариант запрета на въезд в страну пассажиров лайнера, которые не являются южнокорейскими гражданами. Министерство иностранных дел обратилось к японским властям с просьбой предоставить список пассажиров. Ранее южнокорейская сторона эвакуировала с круизного лайнера шесть своих граждан и члена семьи одного из них с японским гражданством. Специальный самолёт доставил их в среду утром в аэропорт Кимпхо.





Прибытие иностранных пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess в РК может осложнить сложившуюся ситуацию. В стране действуют жёсткие меры контроля за прибывающими из Китая. Каждый пассажир должен предоставить свои контактные данные. В противном случае въезд в страну может быть закрыт даже при отсутствии симптомов COVID-19. В самой Японии подобные меры пока не приняты, поэтому отсутствует возможность для предотвращения въезда иностранцев с лайнера, представляющих угрозу распространения вируса.





На борту круизного лайнера Diamond Princess находилось 3711 человек –пассажиры и экипаж. Всего на лайнере были зафиксированы 542 случая заражения вирусом COVID-19. Инфицированные были доставлены в медицинские учреждения. Граждане США и ряда других стран были эвакуированы на родину. Оставшиеся 2900 человек в случае отрицательного результата на наличие вируса COVID-19 будут отпущены домой. Однако результаты анализа не дают стопроцентную гарантию того, что человек полностью здоров. Анализ может дать отрицательный результат в период, когда у больного отсутствуют симптомы вируса. Пассажиры лайнера находились в закрытом пространстве, поэтому вероятность заражения велика. Аналогичный инцидент произошёл на другом круизном лайнере, где у гражданина США был подтверждён вирус COVID-19. В этой связи ряд стран, в том числе РК, запретили заход судна в свои порты, лишь Камбоджа дала на это разрешение.



