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#Мелодии Кореи l 2020-02-19
Каждое новое время года всегда наступает внезапно. Особенно сильно это заметно с возрастом, поэтому в корейских песнях часто призывают наслаждаться жизнью прямо сейчас и гулять от души. О песнях на тему смены времён года вы сможете услышать подробно в нашем выпуске.
Выпуск 451. Песни о смене времён года
* Части «Загадочно», «Шутливо», «Восторженно» из произведения «Весенний снег» (композитор Хван Бён Ги) – Хван Бён Ги (струнная цитра каягым)
* Песня «Сачхольга» – Чо Сан Хён (вокал)
* Песни «Яннюга» – Группа «Наму»
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2020-02-21
2020-02-21
2020-02-20
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