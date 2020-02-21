



Каждое новое время года всегда наступает внезапно. Особенно сильно это заметно с возрастом, поэтому в корейских песнях часто призывают наслаждаться жизнью прямо сейчас и гулять от души. О песнях на тему смены времён года вы сможете услышать подробно в нашем выпуске.





Выпуск 451. Песни о смене времён года

* Части «Загадочно», «Шутливо», «Восторженно» из произведения «Весенний снег» (композитор Хван Бён Ги) – Хван Бён Ги (струнная цитра каягым)

* Песня «Сачхольга» – Чо Сан Хён (вокал)

* Песни «Яннюга» – Группа «Наму»