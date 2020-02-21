Глава 24. Кён Хвон (5)

В 932 году близкий сторонник Кён Хвона Кон Чжик сдался правителю Корё. Его два сыновья и дочь подверглись жестокому наказанию. В сентябре того года Кён Хвон направил начальника морских сил Иль Гиля для вторжения в Корё. В течение трёх дней военные Хупэкче захватили 100 кораблей, принадлежавших областям Ёмчжу, Пэкчу и Чинчжу, и сожгли их. Кён Хвон страстно желал одержать победу над Корё. В 934 году он узнал, что Ван Гон находится в Унчжу. Он готовился к неожиданному нападению, но подготовка закончилась провалом. Эта весть распространилась по стране, и множество военачальников Хупэкче сдались Ван Гону.

Между тем, у Кён Хвона было больше десяти сыновей. Четвертый сын по имени Кым Ган, отличался высоким ростом и сообразительностью, был любимым сыном Кён Хвона. Хотя наш герой открыто не говорил о своих намерениях, но все знали, что король хочет передать своё место Кым Гану. Естественно, старшие братья Син Гом, Ён Гом и Ян Гом были обеспокоены своей судьбой. Они заговорили о свержении отца с престола. Итак, Син Гом и его люди решили действовать.

Когда произошёл переворот, Кён Хвон был ещё в спальне. Услышав громкий крик, он проснулся. На вопрос о том, что происходит во дворе, Син Гом ответил: «Ваше величество, это крики генералов. Они радуются тому, что первый сын короля займёт престол». Син Гом заточил своего отца в монастырь Кымсан, и приказал 30-ти генералам не спускать с него глаз. Затем он направил убийцу Кым Гану, провозгласил себя Великим королем и объявил большую амнистию по всей стране.

Кён Хвон находился в монастыре вместе с наложницами и слугами. Ему удалось напоить охранников, и сбежать. Узнав о побеге Кён Хвона, правитель Корё направил генералов водным путём, чтобы оказать почести Кён Хвону. По прибытии в столицу Кён Хвона встретили торжественной церемонией. Так как Кён Хвон был старше Ван Гона на десять лет, тот назвал его «Почтенным батюшкой» Санбо, предложил ему жить в Южном дворце и возвысил званием над всеми остальными чинами. Помимо этого, Ван Гон отдал бывшему врагу на кормление Янчжу, а также пожаловал золото, шелк, разнообразные украшения, по сорок рабов мужского и женского пола и десять лошадей из дворцовых конюшен.