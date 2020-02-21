Вирус COVID-19 - фактор дестабилизации мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) назвал COVID-19 фактором дестабилизации мировой экономики. В связи с этим странам мира рекомендовано сохранять финансовую политику количественного смягчения. Доклад МВФ о перспективах мировой экономики представлен накануне встречи министров финансов «Большой двадцатки», которая состоится в Саудовской Аравии 22-23 февраля. В докладе прогнозируется, что рост мировой экономики в этом году составит 3,3%, что немного выше, чем прошлогодний показатель в 2,9%.





В отношении ситуации с вирусом COVID-19 представлены два сценария развития событий. Краткосрочные перспективы Китая зависят от того, насколько успешно удастся справиться с эпидемией. В случае, если Китай сможет оперативно подавить распространение вируса, рыночный спрос подстегнёт экономическую активность, и в результате во второй половине года может произойти экономический подъём. Если распространение вируса не удастся быстро подавить, ожидается рост неопределённости во всей мировой экономике. В результате её рост будет ниже «исторического среднего показателя».





МВФ выделил три страны с достаточными финансовыми ресурсами: РК, Австралию и Германию. При этом РК также была отмечена как пример государства, где при наличии финансовых ресурсов темпы роста не достигают потенциального уровня. Более того, потенциальный экономический рост стремительно падает. Это происходит параллельно с падением фактического экономического роста, и этот спад больше, чем в других странах. Темпы роста южнокорейской экономики постоянно снижались начиная с 2000 года. Сегодня общий спад составляет 2,1%, и РК занимает по этому показателю пятое место среди стран ОЭСР после Латвии, Литвы, Эстонии и Греции. Если до 2010 года темпы экономического роста РК были выше мировых, то сейчас они гораздо ниже. При всём этом РК входит в число стран, на которых последствия распространения COVID-19 отразятся наиболее сильно. Поэтому требуется принятие кардинальных мер вне зависимости от рекомендаций МВФ.