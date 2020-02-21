Политика Вашингтона в отношении Пхеньяна

© YONHAP News

Прошёл почти год после второго северокорейско-американского саммита в Ханое. С тех пор переговорный процесс по денуклеаризации переживает застой. И Пхеньян, и Вашингтон заменили высокопоставленных дипломатов, которые участвовали в Ханойском саммите и Стокгольмских переговорах на рабочем уровне. Спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн стал помощником госсекретаря, Марк Ламберт и Алекс Вонг также получили новые назначения, что, очевидно, ослабляет команду администрации США, занимающуюся Северной Кореей. Неясно, когда и как вновь будет заполнен вакуум в вашингтонской команде переговорщиков. Может пройти немало времени, пока это произойдёт, что делает ещё более туманными перспективы переговоров с Северной Кореей. Ситуацию комментирует господин Чо Хан Бом, старший научные сотрудник Института проблем воссоединения.