Гражданская авиация КНДР

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В РК резко увеличилось количество заражённых вирусом COVID-19
2020-02-21
#Сближаясь с Севером l 2020-02-20
Air Koryo - единственная коммерческая авиакомпания в Северной Корее. Большинство авиапарка представлено моделями ещё советского производства. Авиакомпания Air Koryo пользуется репутацией одного из наихудших авиаперевозчиков в мире. Пять лет подряд с 2012 по 2016 год международное рейтинговое агентство Skytrax присуждало авиакомпании Air Koryo всего лишь одну звезду, что означает крайне низкую оценку безопасности. О гражданской авиации в Северной Корее расскажет госпожа Кан Ми Чжин, работающая в онлайн-издании Daily NK.
На тему дня: комментарий к главной новости
2020-02-21
2020-02-21
2020-02-20
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