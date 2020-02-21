Гражданская авиация КНДР

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Air Koryo - единственная коммерческая авиакомпания в Северной Корее. Большинство авиапарка представлено моделями ещё советского производства. Авиакомпания Air Koryo пользуется репутацией одного из наихудших авиаперевозчиков в мире. Пять лет подряд с 2012 по 2016 год международное рейтинговое агентство Skytrax присуждало авиакомпании Air Koryo всего лишь одну звезду, что означает крайне низкую оценку безопасности. О гражданской авиации в Северной Корее расскажет госпожа Кан Ми Чжин, работающая в онлайн-издании Daily NK.