Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 2.

На тему дня: комментарий к главной новости
В РК резко увеличилось количество заражённых вирусом COVID-19
2020-02-21
#Корея и я l 2020-02-21
Подробная информация о конференции на сайте
Видео с открытия 1-й Детской научной конференции
На тему дня: комментарий к главной новости
2020-02-21
2020-02-21
2020-02-20
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