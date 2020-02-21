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Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 2.

#Корея и я l 2020-02-21

Корея и я

 Подробная информация о конференции на сайте

yuniskor.org


Видео с открытия 1-й Детской научной конференции

Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 2.
Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 2.
Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 2.
Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 2.
Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 2.
Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 2.
Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 2.
Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 2.
Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 2.
Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 2.
Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 2.
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