В РК резко увеличилось количество заражённых вирусом COVID-19

Резкое увеличение количества заражённых вирусом COVID-19 связано с формой проведения службы в христианской секте Синчхончжи, среди прихожан которой выявлено много случаев заражения. В отличие от других церквей города Тэгу, в Синчхончжи люди сидят не на скамейках, а на полу, причём очень тесно. Примечательно и то, что наряду с Тэгу много случаев заражения зарегистрировано в уезде Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто. Причина в том, что этот уезд является родиной основателя секты, откуда она и начала распространяться. Поэтому многие представители Синчхончжи часто посещают это место. В настоящий момент большая часть вновь заболевших приходится на представителей секты, посещавших Тэгу или уезд Чхондо-гун. Пока неясно, с кого и каким образом началось распространение вируса в этом регионе, но ясно, что сейчас именно прихожане этой секты являются главными разносчиками вируса.





В больнице Тэнам в уезде Чхондо-гун впервые в РК зафиксирован случай гибели инфицированного и заражения медперсонала. По состоянию на 20 февраля, в этой больнице из 15 заражённых пять медсестёр. В этой связи больница закрыта на карантин, а её сотрудникам запрещено куда-либо уезжать. Данное медицинское учреждение стоит рядом с местной поликлиникой, клиникой для пожилых людей и реабилитационным центром. Все они, будучи соединены специальным проходом, представляют собой единый комплекс. Это удобно при лечении пациентов, но создаёт уязвимость при распространении инфекции. Поэтому есть вероятность заражения людей с ослабленным иммунитетом, проходящих стационарное лечение.





Власти считают, что ситуацию можно взять под контроль. Министр здравоохранения и соцобеспечения Пак Нын Ху, возглавляющий центральный штаб чрезвычайных ситуаций, заявил, что распространение вируса в регионе находится на начальной стадии. Источник заражения устанавливается, а распространение вируса носит локальный характер. Известно, что последние случаи заражения имеют отношение к членам секты Синчхончжи или связаны с заражённой жительницей города Тэгу, которая считается главным распространителем. Однако пока неясно, как была инфицирована эта женщина, которая, напомним, также является членом секты. Поэтому может быть и другой источник. Между тем, в РК в настоящий момент объявлено предупреждение об инфекционном заболевании третьего уровня. Всего их четыре. Последний объявляется в случае, если эпидемия распространяется на всей территории. Третий уровень указывает на ограниченный характер эпидемии. Он объявляется впервые с 2009 года.



