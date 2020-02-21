РК запустила геостационарный спутник для космического экомониторинга

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Утром 19 февраля южнокорейский спутник «Чхоллиан-2В» (GEO-KOMPSAT-2B), полностью произведённый на основе отечественных технологий, был успешно выведен на околоземную орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане. Через 31 минуту после запуска спутник успешно отделился от ракеты-носителя Ariane 5, а на 37-й минуте установил связь с наземной станцией в Австралии. В ходе первого сеанса связи специалисты Корейского института аэрокосмических исследований (KARI) удостоверились в том, что спутник благополучно вышел на переходную орбиту, а корпус и все системы на борту находятся в исправном состоянии. В течение следующих двух недель «Чхоллиан-2В» сменит пять эллиптических переходных орбит на пути к стационарной орбите, расположенной на высоте 36 тысяч километров. После выхода на геостационарную орбиту спутник в течение нескольких месяцев будет работать в испытательном режиме, в ходе чего будет произведена настройка и оптимизация систем. С октября текущего года спутник начнёт предоставлять сведения о состоянии мирового океана, а со следующего года – об экологической обстановке.

«Чхоллиан-2В» – это первый в мире геостационарный спутник для космического экологического мониторинга, приспособленный для постоянного сбора данных о состоянии атмосферы Земли, в том числе об облаках микропыли. Он станет преемником запущенного в 2010 году метеорологического спутника «Чхоллиан-1», который также выполнял функции наблюдения за окружающей средой. Таким образом, РК стала единственной в мире страной с геостационарным спутником для непрерывного наблюдения за изменениями в атмосфере и мировом океане.