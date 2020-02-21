МВФ порекомендовал продолжать политику увеличения денежной массы

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Международный валютный фонд (МВФ) назвал вирус COVID-19 фактором дестабилизации мировой экономики, в связи с чем призвал международное сообщество к сотрудничеству. Соответствующий доклад МВФ о перспективах мировой экономики был представлен 19 февраля накануне встречи министров финансов «Большой двадцатки», которая состоится в Саудовской Аравии 22-23 февраля. В докладе прогнозируется, что рост мировой экономики в этом году составит 3,3%, что выше прошлогоднего показателя 2,9%. Однако прогноз МВФ связан, скорее, с улучшением ситуации в странах с замедлившимся ранее ростом, так как рост в развивающихся странах находится по-прежнему на низком уровне.

В материалах доклада говорится, что вирус COVID-19 препятствует восстановлению экономики и способствует отказу от многосторонних торговых отношений. Из-за приостановки производства в Китае и сокращения пассажиропотока снижается экономическая активность населения. Многие страны ощутят влияние нового коронавируса через сферу туризма, сбои производственных поставок, изменения рыночных цен. Если Китай сможет остановить распространение вируса в ближайшее время, то отложенный спрос сможет активизировать экономическую активность во второй половине этого года. В противном случае экономический шок может достичь глобальных масштабов.

В сложившейся ситуации важно не спешить с прекращением финансовой поддержки, а, наоборот, проводить активную валютно-финансовую политику. МВФ выделил три страны с достаточными финансовыми ресурсами: РК, Австралию и Германию. Кроме того, РК была отмечена как пример государства, где при наличии финансовых ресурсов темпы роста не достигают потенциального уровня. В связи с этим МВФ порекомендовал по-прежнему придерживаться политики увеличения денежной массы.

В последнее время для южнокорейской экономики характерно замедление уровней экономического и потенциального роста. По данным Корейского института экономических исследований, уровень экономического роста снижался каждые пять лет начиная с 2000 года. На настоящее время среди стран ОЭСР РК занимает пятое место по темпам замедления роста, причём среди стран с доходом на душу населения свыше 30 тыс. долларов это самый быстрый темп снижения роста. По аналогичному показателю снижения потенциального роста РК занимает восьмое место. На фоне усугубления ситуации из-за распространения в РК COVID-19 необходимо принятие срочных финансовых и политических мер.