Оппозиция объединяется перед парламентскими выборами

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Оппозиционные партии объединяют силы накануне апрельских парламентских выборов. На основе главной оппозиционной партии Свободная Корея создана новая Объединённая партия будущего, которая приступила к политической деятельности 17 февраля. В партию вошли представители Новой консервативной партии и Прогрессивной партии. Новая коалиция объединила в себе сторонников экс-президента Ли Мён Бака и экс-депутата парламента Ан Чхоль Су, а также консервативные гражданские организации и некоторые молодёжные партии. Объединённая партия будущего имеет 113 мест в парламенте. У партии Свободная Корея 105, у Новой консервативной партии – семь, у Прогрессивной партии - один мандат. Это вторая крупная коалиция парламента после правящей Демократической партии Тобуро, которая имеет 129 мест.

В основе структуры новой партии лежит структура партии Свободная Корея. Следовательно, лидером нового союза стал Хван Гё Ан, лидером парламентской фракции – Сим Чжэ Чхоль, а секретарём – Пак Ван Су. В состав Высшего совета партии вошли ещё четыре человека помимо депутатов от партии Свободная Корея. До выборов Объединённая партия будущего не намерена менять состав руководства.

Накануне выборов проявляют активность и другие партии. К созданию новой партии готовится бывший депутат Ан Чхоль Су, а партия Справедливого будущего, Новая партия Тэан и партия Демократии и Мира планируют создание Объединённой демократической партии. Вполне возможно, что политические силы разделятся как минимум на пять лагерей, поэтому предстоящие выборы могут стать самыми запутанными в истории. После импичмента экс-президенту Пак Кын Хе в декабре 2016 года и распада партии Сэнури это первое воссоединение консервативного лагеря.