Число заражённых вирусом COVID-19 растёт

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В Республике Корея растёт число заражённых вирусом COVID-19. Особенно много случаев заражения зарегистрировано в городе Тэгу и уезде Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто. Причина в том, что этот уезд является родиной основателя секты, откуда начал распространяться вирус. В больнице Тэнам в уезде Чхондо-гун впервые в стране зафиксирован случай гибели инфицированного и заражения медперсонала. В этой связи больница закрыта на карантин, а её сотрудникам запрещено куда-либо уезжать.

Власти считают, что ситуацию можно взять под контроль. Министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху, возглавляющий центральный штаб чрезвычайных ситуаций, заявил, что распространение вируса находится на начальной стадии. Источник заражения устанавливается, а распространение вируса носит локальный характер.

Министерство обороны приняло решение ограничить передвижение и контакты военнослужащих. Начиная с 22 февраля, введены ограничения на отпуска, выход за пределы баз и встречи с посетителями. Такое решение связано с тем, что у одного из военнослужащих на острове Чечжудо выявлен вирус COVID-19.

Между тем, объявлено предупреждение об инфекционном заболевании третьего уровня. Всего их четыре. Последний объявляется в случае, если эпидемия распространяется на всей территории. Третий уровень указывает на ограниченный характер эпидемии. Он объявляется впервые с 2009 года.