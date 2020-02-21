Черный рыцарь (7) 일 터졌어

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Фраза недели
일 터졌어
[Иль тхо-чжё-ссо]
У нас дела
Грамматика
일 – существительное, которое переводится как «дело, работа» иногда может переводиться как «проблема». Далее идет глагол 터지다 «взрываться» в форме прошедшего времени, разговорного стиля речи – 터졌어. Все вместе 일 터졌어 дословно переводится как «проблема взорвалась» «проблема произошла» или как в нашем случае «у нас дела».
- 일 터졌어. 이거 이제 수습해야 돼.
- Произошла катастрофа. Нужно теперь решать.
- 일 터졌어. 앨범이 대박났어.
- Что-то произошло. Альбом стал успешным.
- 나 가봐야겠다. 회사에 일 터졌어.
- Мне нужно идти. В офисе произошла чрезвычайная ситуация.
На тему дня: комментарий к главной новости
2020-02-21
2020-02-20
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