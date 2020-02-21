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Черный рыцарь (7) 일 터졌어

#Говорим как герои сериалов l 2020-02-23

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

일 터졌어

[Иль тхо-чжё-ссо] 

У нас дела


Грамматика

– существительное, которое переводится как «дело, работа» иногда может переводиться как «проблема». Далее идет глагол 터지다 «взрываться» в форме прошедшего времени, разговорного стиля речи – 터졌어. Все вместе 일 터졌어 дословно переводится как «проблема взорвалась» «проблема произошла» или как в нашем случае «у нас дела». 


일 터졌어. 이거 이제 수습해야 돼. 

- Произошла катастрофа. Нужно теперь решать. 


 터졌어앨범이 대박났어.

- Что-то произошло. Альбом стал успешным.


 가봐야겠다회사에  터졌어.

- Мне нужно идти. В офисе произошла чрезвычайная ситуация. 


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