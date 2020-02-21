Популярные среди корейских военнослужащих песни

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Рубрика четвёртой недели февраля посвящена песням, популярным среди корейских военнослужащих. В Корее сложилась традиция, когда известные артисты с концертной программой посещают военные базы министерства обороны. Всё это делается по той причине, что служба в армии является почётной обязанностью для каждого южнокорейца. В свою очередь, молодые бойцы очень рады такому вниманию со стороны корейских звёзд. Особый интерес вызывает приезд гёрл-групп или сольных женских исполнителей, которых в Корее часто называют «кунтхонрён». Это выражение вошло в обиход примерно в 2011 году и состоит из двух корейских слов «кундэ» (армия) и «тэтхонрён» (президент). Одним из ярких представителей «кунтхонрён» является певица Чон Хё Сон, чью песню «Найди меня» мы прослушали в начале рубрики.

Многие спросят, в чём же секрет исполнителей, именующих себя «кунтхонрён». По мнению певицы Соль Ха Юн, пользующейся не меньшим успехом у молодых военнослужащих, очаровательная внешность, вокальные и танцевальные данные важны, однако приоритетное значение имеет искреннее желание выступить перед бойцами, тем самым скрасив их нелёгкую службу родине. По её рассказам, бывали такие случаи, когда она давала по двенадцать концертов в месяц, выступая перед военными. Далее мы прослушали ритмичную песню «Звонок в моё сердце» в её исполнении.





Молодые бойцы, стоящие на страже границ Республики Корея, очень ценят подобную искренность и внимание со стороны звёзд корейской эстрады и словно дети радуются их приезду. Это имеет особое значение для молодых исполнителей, только начинающих свой творческий путь. Поэтому среди тех, кто принимает участие в таких концертах, большое количество недавно дебютировавших гёрл-групп. Один из таких коллективов называется MIDNIGHT. Группа дебютировала в марте прошлого года. Недавно вышел сольный трек MIDNIGHT под названием «Алгоритм». Это третья песня рубрики, прозвучавшая на наших волнах. Следом мы прослушали музыкальную композицию ещё одной начинающей группы Rose Finger под названием «Выстрел в стиле Ro-Fing».

Таким образом, начинающие артисты благодаря выступлениями перед военными не только дарят бойцам праздник, но и сами получают мощный заряд энергии, который так необходим в начале их творческого пути. Это подтвердили участницы популярной группы LIVE HIGH в недавнем интервью, заявив, что подобные выступления являются для них дополнительным источником энергии. В завершение рубрики прозвучал музыкальный подарок Yes от квартета LIVE HIGH.