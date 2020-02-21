В РК объявлен самый высокий уровень эпидемической угрозы

23 февраля в РК объявлен самый высокий, четвёртый или «красный уровень» эпидемической угрозы в связи с резким ростом числа инфицированных вирусом COVID-19. Первый уровень объявляется, когда за рубежом начинается эпидемия, второй - если вирус проникает внутрь страны. При локальном и ограниченном распространении инфекции объявляется третий уровень, а высший - в случае распространения вируса по всей территории страны. В последнем случае правительство может вводить запрет на массовые мероприятия, а также рассматривать возможность отправки на вынужденные каникулы образовательных учреждений. На этот раз было принято решение отложить на неделю начало занятий в учебных заведениях.





Объявление четвёртого уровня эпидемической угрозы говорит о том, что контроль за ситуацией осуществляется на уровне центрального правительства. Был сформирован Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, который возглавил премьер-министр. Это позволяет оперативно принимать необходимые меры. Между тем, помимо временного закрытия образовательных учреждений и запрета на массовые мероприятия правительство в случае необходимости может принимать и более жёсткие меры. Так, министерство культуры, спорта и туризма имеет право потребовать от турагентств воздержаться от продажи турпакетов. В министерстве сухопутных территорий и транспорта могут вмешиваться в корректировку расписания авиарейсов, работы железных дорог, общественного транспорта и грузовых перевозок. Члены команд морских судов из числа иностранцев могут столкнуться с ограничениями на въезд в страну. Помимо этого, Управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств намерено оказать активную поддержку фармацевтическим компаниям в обеспечении стабильного производства медикаментов.





Правительство воздерживалось от объявления максимального уровня эпидемической угрозы, поскольку до сих пор заражения фиксировались в рамках определённых групп на локальном уровне. Количество заражённых резко выросло. Но в основном это произошло в Тэгу и, в частности, в своём большинстве, среди членов секты Синчхончжи. Проблема в том, что инфицированные разъехались по всей стране и случаи заражения стали фиксироваться в разных уголках РК. Это и послужило поводом к повышению уровня угрозы. С другой стороны, многие эксперты считают, что власти пошли на это слишком поздно. До этого ассоциация врачей и другие специалисты требовали повышения уровня. Но власти этих призывов не слышали, ссылаясь на то, что распространение вируса находилось на начальном этапе. Не сразу были приняты во внимание призывы ограничить въезд в страну китайских туристов. Последний раз максимальный уровень эпидемической угрозы объявлялся в 2009 году во время эпидемии свиного гриппа H1N1. Тогда была проведена всеобщая вакцинация и расширено применение антивирусных средств. Но на этот раз пока нет ни вакцин, ни других действенных средств.



