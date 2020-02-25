Пэктусан (백두산)





Взорвался самый большой вулкан на Корейском полуострове и обе страны оказались в руинах. Но это ещё не конец, ученые предсказывают, что скоро будет ещё одно извержение, ещё более мощное, и человеческие жертвы будут просто неисчислимыми. У главных героев совсем немного времени, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу…