Пэктусан (백두산)
2020-02-25
#Пять минут о кино l 2020-02-25
Взорвался самый большой вулкан на Корейском полуострове и обе страны оказались в руинах. Но это ещё не конец, ученые предсказывают, что скоро будет ещё одно извержение, ещё более мощное, и человеческие жертвы будут просто неисчислимыми. У главных героев совсем немного времени, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу…
2020-02-25
2020-02-24
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2020-02-25
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