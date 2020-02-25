Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Слушать

Пэктусан (백두산)

#Пять минут о кино l 2020-02-25

Сеул сегодня


Взорвался самый большой вулкан на Корейском полуострове и обе страны оказались в руинах. Но это ещё не конец, ученые предсказывают, что скоро будет ещё одно извержение, ещё более мощное, и человеческие жертвы будут просто неисчислимыми. У главных героев совсем немного времени, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу…

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >