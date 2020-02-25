В РК могут принять дополнительный бюджет для борьбы с вирусом COVID-19

Размер дополнительного бюджета, связанного с борьбой с вирусом COVID-19, может составить от 10 до 15 трлн вон или от 8 до 12 млрд долларов. Конкретные цифры появятся после того, как заинтересованные ведомства подготовят свои планы действий. Если расходы превысят 10 трлн вон, это обернётся большими финансовыми расходами. Проблема заключается также во времени, которое требуется для подготовки и реализации дополнительного бюджета. Опасения по поводу резкого роста финансовых затрат вызваны тем, что госбюджет на этот год и без этого считается огромным, составляя 512,5 трлн вон. Одновременно существует вероятность сокращения налоговых поступлений в связи с застоем в экономике, вызванным эпидемией вируса COVID-19. Несмотря на это, мало кто выступает против дополнительного бюджета, учитывая серьёзность ситуации.





С резким ростом количества заражённых в стране наблюдается снижение экономической активности. Продажи частных предпринимателей сокращаются, а заводы испытывают трудности в производстве. На этом фоне эксперты и международные аналитические организации выражают опасения по поводу роста южнокорейской экономики в этом году. Наряду с этим необходимо выделение крупных финансовых ресурсов для борьбы с вирусом. Правительство намерено для начала выделить из резервов 2 трлн вон. До сих пор в первом квартале дополнительный бюджет принимался лишь три раза. Во время валютного кризиса в 1998 и 1999 годах, а также в 2009 году, когда разразился глобальный финансовый кризис. По причине эпидемий дополнительный бюджет принимался во время распространения SARS в 2003 году и MERS в 2005 году. В рамках борьбы с MERS правительство выделило 11,6 трлн вон. С учётом дополнительных субсидий, в том числе от частного сектора, общий размер расходов составил 22 трлн вон.

24 февраля на заседании помощников и советников президент РК Мун Чжэ Ин дал указание рассмотреть возможность принятия дополнительного бюджета. Он также подчеркнул необходимость активизации экономики, потребления и минимизации ущерба деловых кругов. Эксперты, выражая опасения по поводу больших финансовых затрат, одновременно поддержали инициативу по подготовке дополнительного бюджета. То есть, серьёзность ситуации заставляет на время забыть о затратности мер противодействия вирусу. На случай некоторой стабилизации ситуации ожидается, что размер бюджета составит примерно 8 млрд долларов. Таким образом, если распространение вируса продолжится, то и сумма может вырасти.



