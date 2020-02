Состоялся релиз очередного музыкального альбома BTS

Южнокорейская бойз-группа «Бантхан Сонёндан» (BTS) 21 февраля выпустила четвёртый полноформатный альбом Map of the Soul: 7. Релиз альбома состоялся одновременно во всех странах мира.

Map of the Soul: 7 стал продолжением опубликованного в апреле альбома Map of the soul: Persona. В него вошли 19 новых песен, включая сольный трек лидера группы RM и заглавный трек под названием ON. В минувшую пятницу 30-секундный фрагмент видеоролика к песне ON был опубликован в социальной сети TikTok. Особое внимание привлекает коллаборация BTS с австралийской певицей Sia. Песня ON её участием не вошла в новый альбом и будет опубликована позднее. На данный момент композиция доступна для прослушивания на платформе YouTube.

Песни из нового альбома создают неповторимую атмосферу эмоций. В частности, трек Intro: Persona затрагивает тему социального эго, а Interlude: Shadow и Black Swan раскрывают тему нового начала, успеха и связанных с эти трудностями и страхом. По словам лидера RM, Map of the Soul: 7 символизирует проведённые вместе семь лет и удачу. Добавим, что количество предсказанных копий альбома по всему миру превысило четыре миллиона, что является самым лучшим результатом за всю историю существования группы. В ближайшие месяцы BTS планирует отправиться в мировое турне, в ходе которого планируется дать концерты в 18 городах мира.