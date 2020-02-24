Какие фильмы смотрят корейцы в кинотеатрах





В последнее время в Республике Корея отмечается заметное снижение количества посетителей кинотеатров. Люди стали меньше ходить в кино по причине распространения в стране вируса COVID-19: ежедневное количество посетителей кинотеатров сократилось до 200 тысяч человек. Между тем, продолжают выходить новые фильмы корейского кинематографа. Один из них называется «Хватающиеся за соломинку звери» (지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들). По данным на 21 февраля, кинокартина заняла первое место в рейтинге веб-сайта Box Office. Наилучший результат составил 95 339 просмотров в сутки, - сообщают в Корейском комитете развития кинематографии. Это криминальная драма с участием известного киноактёра Чон У Сона, сюжет которой потворствует о погоне за большими деньгами трёх человек, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. На втором месте по количеству просмотров в сутки оказался фильм 1917 режиссёра Сэма Мендеса. Тройку лидеров замкнула другая новинка корейского кинематографа «Честный кандидат» (정직한 후보).