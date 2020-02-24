Ким Тхэ Хи вернулась на экраны

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40-летняя актриса Ким Тхэ Хи (김태희) за долгие годы появилась на экране телевизоров. В минувшую субботу стартовал показ сериала Hi Buy, Mama (하이바이, 마마) телеканала tvN. Сюжет сериала повествует о кореянке Чха Ю Ри, погибшей в результате аварии, чья душа не ушла в мир иной и осталась рядом с бывшим мужем и дочерью. По словам Ким Тхэ Хи, роль Чха Ю Ри очень близка ей как матери, воспитывающей двух детей. Актриса надеется, что данный сериал станет поводом к возобновлению актёрской карьеры после пятилетнего перерыва.