Хватающиеся за соломинку звери (지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들 / BEASTS CLAWING AT STRAWS, 2020)





Режиссер: Ким Ён Хун

Жанр: криминальная драма, триллер

В ролях: Чон До Ён, Чон У Сон, Пэ Сон У

Премьера: 19 февраля 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру несовершеннолетними лицами.





Всё началось с одной сумки с деньгами. Три героя оказались в сложной жизненной ситуации: Тхэ Ён погряз в долгах из-за пропавшей возлюбленной, Чун Ман трудится не покладая рук, чтобы заработать денег для семьи, а Ён Хи стремится избавиться от прошлого и начать новую жизнь. Однажды перед ними появляется шанс завладеть крупной суммой денег, ставшей последней возможностью кардинальным образом изменить свою жизнь. Однако они даже и не подозревают, что ждёт их в погоне за этими деньгами.