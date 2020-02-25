Хватающиеся за соломинку звери (지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들 / BEASTS CLAWING AT STRAWS, 2020)

Пэктусан (백두산)
2020-02-25
#Новости шоу-бизнеса l 2020-02-24
Режиссер: Ким Ён Хун
Жанр: криминальная драма, триллер
В ролях: Чон До Ён, Чон У Сон, Пэ Сон У
Премьера: 19 февраля 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру несовершеннолетними лицами.
Всё началось с одной сумки с деньгами. Три героя оказались в сложной жизненной ситуации: Тхэ Ён погряз в долгах из-за пропавшей возлюбленной, Чун Ман трудится не покладая рук, чтобы заработать денег для семьи, а Ён Хи стремится избавиться от прошлого и начать новую жизнь. Однажды перед ними появляется шанс завладеть крупной суммой денег, ставшей последней возможностью кардинальным образом изменить свою жизнь. Однако они даже и не подозревают, что ждёт их в погоне за этими деньгами.
2020-02-25
2020-02-24
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2020-02-25
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