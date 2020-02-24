Почему Сэм Хэмилтон хотел вернуться в Австралию

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Австралийский комедиант Сэм Хэмилтон стал первым в Корее иностранцем, получившим награду KBS Entertainment Awards-2019. 18 февраля в эфире ток-шоу Video Star телеканала MBC артист поделился своими переживаниями за последние несколько лет. По его словам, он много раз думал вернуться в Австралию, потому как дела в Корее шли не лучшим образом, и он даже не наделся, что когда-нибудь получит такую награду. Большую поддержку оказывала его супруга Чон Ю Ми, с которой он проживает на протяжении семи лет. Всё это время она была рядом с Сэмом Хэмилтоном, помогая ему пережить временные трудности. В эфире передачи артист поблагодарил свою супругу.