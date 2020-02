Состав: Ка Бин, По Хе, Син А, Рэ А

Дебют: сингл-альбом Hakuna Matata, 2013





Южнокорейская гёрл-группа LIVE HIGH (리브하이) состоит из четырёх участниц:Ка Бин (가빈), По Хе (보혜), Син А (신아), Рэ А (레아). Основу творчества группы составляет танцевальная музыка и баллады. Квартетдебютировал в 2013 году, выпустив синглHakuna Matata. В настоящее время в активе группы семь музыкальных альбомов. Их последняя работа - песня Algo - вышла в 19 февраля 2020 года. Это саундтрек с сериалу How Are U Bread (하와유브레드). Стоит отметить, что одна из участниц по имени Ка Бин является победительницей конкурса Miss Korea-2014 в категории «Энтертеймент», участница Син А в прошлом была участницей другого коллектива My Girl.