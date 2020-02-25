Диалекты РК (часть 1)

Пэктусан (백두산)
2020-02-25
#Обо всём понемногу l 2020-02-16
- Региональные характеристики РК, отраженные в диалектах.
- Причина сильных отличий диалектов друг от друга в РК.
- Особенности диалектов провинций Кёнгидо, Чхунчхондо, Чолладо, Канвондо.
2020-02-25
2020-02-24
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2020-02-25
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