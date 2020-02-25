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Диалекты РК (часть 1)

#Обо всём понемногу l 2020-02-16

Воскресный журнал

Диалекты РК (часть 1)

- Региональные характеристики РК, отраженные в диалектах.

- Причина сильных отличий диалектов друг от друга в РК.

- Особенности диалектов провинций Кёнгидо, Чхунчхондо, Чолладо, Канвондо.

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