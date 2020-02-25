Диалекты РК (часть 2)

Пэктусан (백두산)
2020-02-25
#Обо всём понемногу l 2020-02-23
- Примеры диалектов провинций Кёнгидо, Чолладо, Чхунчхондо и Канвондо.
- Определённые имиджи жителей провинций Кёнгидо, Чоллладо, Чхунчхондо и Канвондо.
- Интересные истории, связанные с разными диалектами.
2020-02-25
2020-02-24
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2020-02-25
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