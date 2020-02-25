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Диалекты РК (часть 2)

#Обо всём понемногу l 2020-02-23

Воскресный журнал

Диалекты РК (часть 2)

- Примеры диалектов провинций Кёнгидо, Чолладо, Чхунчхондо и Канвондо.

- Определённые имиджи жителей провинций Кёнгидо, Чоллладо, Чхунчхондо и Канвондо.

- Интересные истории, связанные с разными диалектами.

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