Рассказ «Весна, весна» писателя Ким Ю Чжона

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- Послушайте, дорогой тесть! Пора бы уже и…

Когда я, почёсывая затылок, в очередной раз заговаривал о возрасте и возможной свадьбе, то получал всегда один и тот же ответ от тестя:

- Ах ты, негодник! Какая свадьба, ещё подрасти надо!

Подрасти надо было не мне, а моей будущей жене Чом Сун. Отец Чом Сун готов отдать дочь замуж, как только она подрастёт, но кто будет постоянно следить за её ростом и откуда знать, когда она вырастет.





“장인님! 인젠 저....”

내가 이렇게 뒤통수를 긁고,

나이가 찼으니 성례를 시켜줘야 하지 않겠느냐고 하면 대답이 늘 이렇다.

“이 자식아! 성례구 뭐고 미처 자라야지!





이 자라야 한다는 것은 내가 아니라

장차 내 아내가 될 점순이의 키 말이다.





덮어놓고 딸이 자라는대로 성례를 시켜주마, 했으니

누가 늘 지키고 섰는 것도 아니고

그 키가 언제 자라는지 알 수 있는가~









Рассказ Ким Ю Чжона «Весна, весна» был опубликован в журнале «Чогван» в 1935 году. Это история о конфликте между простым и честным юношей и его будущим тестем, вредным и суровым мужчиной. Конфликт строится вокруг женитьбы главного героя и девушки по имени Чом Сун. Это самое ироничное произведение во всём творчестве Ким Ю Чжона.









Я долго не мог подняться. Но потом на дрожащих руках и ногах подполз к тестю и схватил его за штанину.

- Отпусти, проклятый! – замахал он руками и закричал, как пойманная ястребом курица.

«Почему я должен отпустить тебя сейчас? На этот раз пойду до конца», - подумал я про себя и потянул штанину ещё сильнее.

- Ах ты, подлец! Сейчас же убьёшь отца, - схватив меня за ухо, выпалила подбежавшая Чом Сун.

От этих слов всё внутри меня перевернулось, из меня сделали дурака.





나는 한참을 못 일어났다.

그러다 사지를 부르르 떨면서 나도 엉금엉금 기어가

장인님의 바짓가랑이를 꽉 움키고 잡아나꿨다.

“아!아! 이놈아! 놔라, 놔”

장인님은 헛손질을 하며 솔개미에 챈 닭의 소리를 연해 질렀다.





나의 생각에 장모님은 제 남편이니까 역성을 할는지는 모른다.

그러나 점순이는 내 편을 들어서 속으로 고소해 하겠지~

그런데 대체 이게 왠 속인지~

아버질 혼내 주기는 달려들며 내 귀를 뒤로 잡아당기며 마냥 우는 것이 아닌가

“에그머니! 이 망할게 아버지 죽이네!”





그만 여기에 기운이 탁 꺾이어나는 얼빠진 등신이 되고 말았다.









Писатель Ким Ю Чжон (1908-1937) родился в г. Чхунчхон провинции Канвондо. В 1935 году стал лауреатом весеннего литературного конкурса газеты «Чосон ильбо» с произведением «Странник среди холмов». Автор произведений «Весна, весна», «Золото бобового поля», «Несчастные жизни».